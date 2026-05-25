Calogero en concert à Rodez : Sa tournée intimiste « Un soir dans les théâtres » s’arrête à l’Amphithéâtre en 2026

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Calogero fait son grand retour dans des salles à taille humaine

Après avoir fait vibrer les plus grandes foules de France en sillonnant les Zénith et les immenses Arena, Calogero opère un retour aux sources magistral. Quinze ans après sa dernière tournée du genre, l’artiste a choisi de retrouver la proximité et la chaleur des théâtres.

Initié en septembre 2025, ce projet monumental intitulé « Un soir dans les théâtres » se décline sur une tournée événement de plus de 150 dates à travers toute la France. Bonne nouvelle pour le public de notre région : ce voyage musical exceptionnel fera escale en Occitanie, à l’Amphithéâtre de Rodez, le mercredi 03 juin 2026.

Une parenthèse musicale intimiste et inédite

L’objectif de cette nouvelle tournée est clair : offrir au public une expérience privilégiée, loin du gigantisme des précédentes scènes. L’Amphithéâtre de Rodez, reconnu pour son acoustique soignée et son atmosphère chaleureuse, constitue l’écrin parfait pour sublimer ce concept.

Les spectateurs auront l’opportunité de redécouvrir le chanteur, bassiste et compositeur de génie sous un jour nouveau. Calogero promet un véritable résumé de son parcours en concert. Le programme s’annonce riche en émotions avec :

Des morceaux choisis : Une sélection méticuleuse des titres phares qui ont jalonné sa riche carrière.

Des versions inédites : Des réarrangements exclusifs, pensés spécifiquement pour la configuration théâtrale.

Une proximité restaurée : Un échange direct et authentique avec le public.

Pourquoi il ne faut pas manquer ce concert à Rodez

Calogero est reconnu comme l’un des piliers de la scène pop-rock française. De En apesanteur à Je joue de la musique, en passant par Un jour au mauvais endroit, ses mélodies ont marqué plusieurs générations. Assister à la tournée « Un soir dans les théâtres », c’est s’assurer de vivre une soirée où la virtuosité musicale de l’artiste est mise en avant dans sa plus pure expression.

Porté par Euterpe Promotion et TS3 Productions, ce spectacle s’annonce déjà comme l’un des temps forts de la saison culturelle 2026 dans l’Aveyron. Les places pour ce type de configuration intimiste s’écoulent généralement très vite, il est donc vivement conseillé de réserver dès l’ouverture de la billetterie.

Informations Pratiques & Réservations

Pour planifier votre soirée musicale à Rodez, voici le récapitulatif des informations essentielles :

Artiste : Calogero

Tournée : « Un soir dans les théâtres »

Date : Mercredi 03 juin 2026

Heure : 20h00

Lieu : L’Amphithéâtre, Boulevard du 122ème Régiment d’Infanterie, 12000 Rodez

Production : Euterpe Promotion & TS3 Productions

Pour en savoir plus et suivre l’actualité de l’artiste :