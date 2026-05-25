Prévisions météo et espace : tout comprendre sur les satellites européens lors d’une conférence exceptionnelle à Toulouse

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Les satellites européens au service de la météo : une plongée au cœur des prévisions de demain

Toulouse, capitale européenne du spatial, se prépare à accueillir un événement incontournable pour tous les passionnés d’astronomie, d’espace et d’innovations climatiques. Demain, mardi 26 mai 2026, la Médiathèque José Cabanis ouvrira ses portes pour une grande « conférence hors les murs » dédiée aux satellites européens et à leur rôle crucial dans la prévision météorologique. Un rendez-vous gratuit à ne pas manquer.

Savons-nous vraiment comment sont élaborées les prévisions météorologiques qui rythment notre quotidien ? Derrière l’icône soleil ou pluie de notre smartphone se cache en réalité une infrastructure spatiale titanesque. Pour lever le voile sur ces prouesses technologiques, l’Académie de l’air et de l’espace, en partenariat avec la Cité de l’espace, la Mairie de Toulouse et la Bibliothèque de Toulouse, organise une conférence fascinante intitulée : « Les satellites européens au service de la prévision météorologique ».

Alain Ratier, une figure de l’expertise spatiale à la barre

Pour aborder un sujet d’une telle envergure, il fallait un expert de premier plan. C’est Alain Ratier, membre éminent de l’Académie de l’air et de l’espace (AAE) et ancien Directeur Général d’EUMETSAT (l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques), qui animera cette rencontre.

Fort de ses années d’expérience à la tête de la météorologie spatiale européenne, il décryptera pour le grand public l’écosystème météorologique de notre continent. De la simple anticipation des averses aux alertes sur les phénomènes climatiques extrêmes, il expliquera comment l’Europe maintient son indépendance et son excellence dans la scrutation du ciel.

MSG, Metop, MTG : Décrypter la nouvelle génération de satellites

L’un des temps forts de la conférence sera consacré à la transition technologique que vit actuellement l’Europe spatiale. Alain Ratier reviendra sur les apports fondamentaux des systèmes actuels (MSG et EPS/Metop), avant de plonger les spectateurs dans le futur immédiat de l’observation spatiale.

Aujourd’hui, une nouvelle génération de satellites est en cours de déploiement. Les systèmes MTG (Meteosat Third Generation) et EPS/Metop-SG (Second Generation) promettent de révolutionner nos modèles de prévision. Grâce à des capacités d’observation décuplées et des instruments de pointe, ces bijoux technologiques permettront de :

Améliorer la détection précoce des tempêtes et des phénomènes violents.

Affiner les modèles de prévision à très court et moyen terme.

Surveiller avec une précision inédite la composition de l’atmosphère et l’évolution du climat.

Les premiers exemples concrets de leurs apports seront dévoilés en exclusivité au public toulousain lors de cette soirée.

Les innovations à venir : Microsatellites et lasers dans l’espace

L’innovation ne s’arrête jamais, et EUMETSAT prépare déjà la décennie suivante. La conférence sera l’occasion d’aborder trois nouveaux programmes spectaculaires en cours de développement, validés par des études d’impact récentes menées en 2024 :

La constellation Sterna : Un réseau de six microsatellites spécialisés dans le sondage par micro-ondes, permettant une couverture globale plus rapide. Une mission Lidar Doppler opérationnelle : L’utilisation de la technologie laser depuis l’espace pour mesurer les vents à l’échelle planétaire avec une précision chirurgicale. Le programme Sentinel 3 NG Topo : Une mission d’altimétrie à fauchée large pour surveiller le niveau des océans et la topographie terrestre, essentielle face aux enjeux du réchauffement climatique.

Pourquoi vous devez y assister

Dans un contexte où les défis climatiques n’ont jamais été aussi pressants, comprendre les outils dont disposent les scientifiques pour anticiper la météo est un enjeu citoyen. Cette conférence, conçue pour être accessible tout en restant rigoureuse sur le plan scientifique, est une opportunité rare d’échanger avec ceux qui façonnent la météo de demain.

📌 Informations Pratiques

N’attendez pas pour planifier votre fin de journée de demain ! Les places pour cette conférence s’annoncent très prisées par la communauté spatiale toulousaine.