Toulouse. En 2022, la Boutique des Vins célèbre ses 40 ans

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Boutique des Vins, institution familiale Toulousaine, célèbre ses 40 ans tout au long de l’année 2022 !

La Boutique des Vins est une entreprise familiale créée en 1982 par Maryse et Robert Anterrieu. Cette cave historique implantée depuis 40 ans dans le centre de Toulouse Place des Carmes, propose plus de 3000 références de vins et 500 spiritueux.

La Boutique des Vins, toute une histoire de famille

La passion du vin a commencé dès les années 50 avec Jean, le grand-père qui commercialisait déjà les plus grandes appellations comme les Bourgognes, les Bordeaux et le Champagne. Dès les années 70, cette passion fût transmise à Robert, son gendre. Partageant le même engagement pour le vin, ce commercial invétéré souhaite aller plus loin et promouvoir les vins de toutes les régions. Il créa place des carmes, La Boutique des Vins en 1982.

Depuis 1991, Valérie Anterrieu-Lecomte, la fille aînée, travaille au sein de l’entreprise et c’est en 1998 qu’elle en a repris la gérance. En plus de son expérience acquise au quotidien dans la Boutique auprès de ses parents, elle suit une formation de sommellerie afin parfaire sa connaissance en vin.

Aujourd’hui elle gère aussi la Boutique des Saveurs créée il y a plus de 20 ans (1998) également située autour de la Place des Carmes. A l’origine une épicerie fine, qui s’est transformée au fil du temps afin d’enrichir l’offre de La Boutique des Vins : vins étrangers (250 références), spiritueux (500 références), bières (150 variétés), bag-in-box, accessoires… tout en conservant ses incontournables de l’épicerie fine (Petrossian, Glace Faur, Terre Exotique et autres produits du terroir).

40 ans célébrés toute l’année 2022 !

Pour ses 40 ans d’existence, La Boutique des Vins a décidé de célébrer cet événement toute l’année avec différentes animations dont un jeu avec des cadeaux à la clé, des petites attentions pour les clients et une cuvée spéciale « 40 ans d’Allégria » qui sera disponible à l’automne. Ce vin élaboré pour l’occasion est le fruit d’un assemblage de cépages minutieusement sélectionnés par l’équipe de la Boutique qui devrait satisfaire de nombreux amateurs de vin. (Il faudra surveiller sa date de sortie puisque les quantités sont limitées !

LA BOUTIQUE DES VINS

23 Place des Carmes – Toulouse – 05 61 25 31 33

https://boutiquedesvins.com/

LA BOUTIQUE DES SAVEURS

1 place Ozenne – Toulouse – 05 61 53 75 21