Toulouse désignée par l’UNESCO Ville des musiques !

Ce 31 octobre 2023, Toulouse vient d’être désignée Ville des musiques par Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO. Elle rejoint ainsi le réseau des villes créatives à travers le monde et se positionne comme la deuxième ville française, après Metz, distinguée par l’Unesco dans le domaine de la musique.

Cette reconnaissance internationale vient récompenser un projet commun de partage de la musique auprès de tous. Cette distinction lui permettra de rayonner à travers le monde en engageant des coopérations internationales avec d’autres villes créatives du réseau, de conforter son attractivité et d’accompagner le développement du secteur créatif et culturel local.

Toulouse est réputée pour sa vitalité et sa convivencia, un art de vivre festif particulier qui s’épanouit sous le soleil toulousain. De nombreux artistes sont issus de cette ville qui aime les voix, les rythmes et les mélodies, de Claude Nougaro à Bertrand Chamayou, en passant par Zebda, Cats on trees ou Bigflo et Oli…

Des institutions ou des formations incontournables (l’Orchestre National du Capitole avec à sa tête prochainement le jeune chef Tarmo Peltokovski, l’Opéra National, Les Eléments, L’Ensemble Baroque de Toulouse…), des salles publiques et privées (Le Metronum, Le Bikini, Le Zénith, Le Bijou, Le Taquin…) qui accueillent des publics différents, une riche palette de festivals (Piano aux Jacobins, Rio Loco, Les Siestes électroniques, le Rose Festival et bien d’autres) et de nombreux lieux de formation, dont le Conservatoire, dessinent une ville au carrefour de toutes les musiques.

La Mairie de Toulouse a souhaité faire reconnaître cette excellence et cette diversité en candidatant cette année au réseau Creative cities (villes créatives) de l’UNESCO, au bénéfice de tous les mélomanes et tous les Toulousains. Un appel à candidatures est lancé tous les 2 ans par l’UNESCO. En 2023, il s’est déroulé de mi-mars à fin juin, avec une annonce des désignations prévue fin octobre. Un maximum de deux candidatures par pays pour deux domaines créatifs différents peut être soumis.

Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO (RVCU) a été créé en 2004 pour promouvoir la coopération avec et entre les villes ayant identifié la créativité comme un facteur stratégique du développement urbain durable. Près de 300 villes dans le monde forment actuellement ce réseau qui encourage la coopération internationale et couvre sept domaines créatifs : la musique, la gastronomie, la littérature, l’artisanat et arts populaires, le design, la littérature ou encore les arts numériques.