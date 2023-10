La sélection des concerts du mois de novembre à Toulouse

Partager Facebook

Toulouseblog a sélectionné les concerts à voir absolument au mois de novembre à Toulouse. D’Etienne Daho à Zaho de Sagazan en passant par Prattseul, Hamza, Archive, Ibrahim Maalouf ou encore Sofiane Pamart, il y en aura pour tous les goûts.

On le sait, novembre est un mois chargé pour les concerts dans la ville rose. Le Zénith, le Bikini, le Metronum ou encore le Rex, la Salle Nougaro et le Connexion Live se préparent à recevoir une multitude d’artistes dans des genres distincts et variés. Du bonheur pour les oreilles et les yeux dans les belles salles toulousaines. Pour s’y retrouver, Toulouseblog a sélectionné, selon nous bien entendu, les concerts à ne pas rater ce mois de novembre. Autant vous dire , de suite, qu’on a eu du mal à réduire la sélection. Allez, c’est parti !

Albin de la Simone, mardi 7 novembre Salle Nougaro

Zaho de Sagazan, samedi 11 novembre au Bikini

Archive, dimanche 12 novembre au Bikini

Ibrahim Maalouf, mercredi 15 novembre au Zénith Toulouse

Clara Ysé, jeudi 16 novembre au Rex Toulouse

Girls Don’t Cry Festival, les 24, 25 et 26 novembre au Metronum

« Le Girls Don’t Cry Festival est une fête douce et euphorique, une bouffée d’air pour regonfler nos poumons dans un champ de ruines asphyxiant. Contre l’ordre mortifère du monde, les forces artistiques et activistes s’unissent pour un weekend tendre et joyeux. Le Girls Don’t Cry Festival est le rendez-vous des corps qui s’étreignent et se mêlent pour érupter comme un volcan. Nous avons concocté pour vos oreilles une promenade étourdissante autour des musiques électroniques. Cette exploration vous guidera auprès de créatures féériques des profondeurs aquatiques qui tenteront de vous hypnotiser. Vous prendrez plaisir à onduler parmi elles. Vous remonterez à la surface pour agiter fougueusement vos membres sur des rythmes saccadés et ravageurs. Vous ferez sur votre route des découvertes inattendues et entendrez des sonorités tout droit venues du futur. Les oiseaux de nuit parmi vous achèveront le voyage par une explosion flamboyante dans les airs. À la fin de cette aventure, vous retrouverez les bras douillets de votre couette moelleuse et rêverez de paillettes qui dansent et d’un câlin géant. »

Broken Back, samedi 25 novembre au Rex Toulouse

Chilly Gonzalez, lundi 27 novembre à la Halle aux Grains

Sessions Curio #3 : ROSHI + SHELDON + SIMONY + CARBONNE, mercredi 29 novembre au Bikini

En prélude de son festival phare « Le Weekend des Curiosités » le premier week-end de juin, Les Curiosités œuvrent à l’année pour dénicher les talents émergents et étoiles montantes de la scène musicale française… pour les inviter sur une série de quatre soirées annuelles, plus connues sous le nom des « Sessions Curio ». Le 29 novembre prochain, la première Sessions Curio met le rap à l’honneur avec 4 artistes en pleine ascension : Roshi, Sheldon, Simony et Carbonne !

Sofiane Pamart, jeudi 30 novembre Zénith Toulouse

Florent Marchet, jeudi 30 novembre Salle Nougaro