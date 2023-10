La compagnie 100 Issues à Toulouse !

Partager Facebook

La compagnie 100 Issues présente sa nouvelle création « Bluff » du 1er au 5 et du 8 au 12 novembre au Parc des Sports du Bazacle à Toulouse.

Pour sa deuxième création sous chapiteau, 100 Issues brouille les frontières entre la scène et le public, le spectacle, l’avant et l’après…Centré autour d’un plateau scénique instable, gigantesque culbuto, « Bluff ! » est un défi à la gravité, au bon sens et à l’obsession étouffante du tout-sécuritaire. S’y accroche une équipe hétéroclite de circassiens, musiciens, techniciens et comédiens confrontée à son espace de jeu. Le plateau tourne, gronde, se déplace, atterrit et décolle.

Les lois de la physique, du bon goût et des commissions de sécurité vont se faire maltraiter, pour le plaisir des figures musicales et acrobatiques, jouant avec la limite du vrai et du faux.

Depuis 12 ans, la Compagnie 100 Issues développe une vision protéiforme des arts du cirque, questionne en particulier la place de la performance technique et physique inhérente à ce domaine artistique, et imagine une approche contemporaine de la construction d’un récit.

Rendez-vous du 1er au 5 et du 8 au 12 novembre au Parc des Sports du Bazacle à Toulouse pour découvrir Bluff.

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-100-issues