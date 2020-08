Toulouse. Début des verbalisations pour non-respect du port du masque vendredi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A partir de ce vendredi 14 aout 12h, les toulousains non porteurs d’un masque dans certaines parties de la ville seront verbalisés. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.

Au regard de l’évolution récente de la situation sanitaire dans l’agglomération toulousaine, depuis le mercredi 5 août, le port du masque est obligatoire sur les marchés de plein vent, brocantes et vides-greniers. Il l’est également entre 12h00 et 03h00, sur les sections de voie publique suivantes :

Quai Saint-Pierre

Place Saint-Pierre

Quai Lucien Lombard

Place de la Daurade

Quai de la Daurade

Promenade Henri-Martin.

Après un temps pédagogique sur le terrain et l’installation de toute la signalétique nécessaire à la compréhension et à la diffusion de l’information, la préfecture de la Haute-Garonne et la Mairie de Toulouse informent qu’à compter du vendredi 14 août, toute personne qui ne respectera pas l’obligation du port du masque dans les lieux définis ci-dessus sera verbalisée. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.

Des agents de la police nationale et de la police municipale sont mobilisés pour suivre la bonne application de la mesure.