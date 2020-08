Le Groupe Madam ce soir à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre de la saison estivale de la Halle de la Machine de Toulouse, le groupe Madam sera en concert ce 14 aout de 19h à 22h.

Héritiers de la hargne féminine bravache et altière des Runaways ou de L7, traversés par le groove musclé de Queens Of The Stone Age, les brûlots de Madam sont également portés par des guitares rageuses, une rythmique qui ne fait pas de prisonnier et un chant hiératique et sûr de son fait. Non, les quatre filles de Madam ne font pas dans la dentelle.

Les toulousaines joueront donc à domicile sur la scène estivale de la Halle de la Machine ce vendredi soir !