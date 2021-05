Toulouse. Cyprien en finale de The Voice 2021

Partager Facebook

Samedi soir, le chanteur toulousain Cyprien s’est qualifié pour la finale de The Voice 2021.

Quel parcours incroyable pour le réunionnais, désormais toulousain depuis quelques années. Cyprien s’est qualifié samedi soir pour la finale du télé-crochet de TF1 en interprétant « Corps » de Yseult. Une performance de grande classe. L’un des moments forts de cette 10e saison de The Voice.

Depuis les auditions à l’aveugle, Cyprien a interprété Versace on the Floor de Bruno Mars, puis Histoire éternelle aux Battles, Whitout You de David Guetta, et Halo de Beyoncé. Mais la chanson d’Yseult reste sa plus belle performance.

Il représentera l’équipe d’Amel Bent samedi prochain en finale sur TF1. Face à lui, Jim Bauer, Marghe et Mentissa Aziza.

Pour revoir sa performance : https://www.tf1.fr/tf1/the-voice/videos/the-voice-2021-cyprien-chante-corps-de-yseult-demi-finale-30789583.html