Concert : Yseult au printemps 2021 à Toulouse

Yseult présentera son excellent EP Brut lors d’un passage toulousain au Bikini le 1er avril 2021.

Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de « Corps », elle nous a bouleversé avec ses nouveaux singles « Bad Boy » et « Indélébile », extrait de son EP BRUT, sorti le 20 novembre dernier. « Brut « , tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vela nous transpercent d’émotions. Quand simplicité rime avec beauté !

On pourra découvrir l’exceptionnelle Yseult le jeudi 1er avril au Bikini. L’occasion de voir la révélation féminine des dernières Victoires de la Musique sur scène.

Réservations : www.lebikini.com