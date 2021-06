Toulouse. « Beaucoup de bruit pour rien » cette semaine au ThéâtredelaCité

Partager Facebook

Du 16 au 18 juin, le ThéâtredelaCité continue sa programmation de fin de saison avec une pièce culte de William Shakespeare : « Beaucoup de Bruits pour rien ».

Grand classique du théâtre britannique cette semaine. Le ThéâtredelaCité nous invite à découvrir « Beaucoup de Bruits pour rien » sur une mise en scène de Maïa Sandoz et Paul Moulin. Cette comédie raconte les amours de Claudio et Héro alors qu’on fête la victoire à la guerre de Don Pedro. Mais un complot du vil Don Jean apparait pour mettre un terrible bazar.

L’éventail des registres de jeu est ici complètement déployé par le génie de Shakespeare, dans le désordre : clown, masque, comédie, drame, ironie, rhétorique, lyrisme, tragédie, satire, cynisme, pathos, burlesque, poésie, chanson. Son rythme soutenu, sa rhétorique jubilatoire et ses incroyables variations de ton exercent un charme puissant et en font l’une des plus remarquables comédies de Shakespeare.

Infos et réservations : https://theatre-cite.com/