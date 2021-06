Partager Facebook

Le toulousain Marius Solal nous présente « Le Bocal » , premier extrait de son premier album à paraitre en 2022.

Dopé par Batlik et Anis, le chanteur toulousain Marius Solal est de retour avec un nouveau clip Le Bocal Et entre ceux qui voient le bocal à moitié vide et ceux qui le voient à moitié plein, Marius a choisi ! Optimiste et décalé, ce morceau s’adresse à tous les agités du bocal, coincés dans la boucle…