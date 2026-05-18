Le Carnaval de Venise s’invite au Château de Merville pour une édition 2026 féérique

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Les samedi 30 et dimanche 31 mai 2026, l’événement « Venise à Merville » fait son grand retour pour émerveiller petits et grands. Aux portes de Toulouse, le magnifique domaine du Château de Merville se métamorphose l’espace d’un week-end en véritable scène vivante, recréant l’atmosphère envoûtante du célèbre carnaval italien.

Une immersion totale entre histoire et imaginaire

Porté par l’association Les Masqués Vénitiens de France, cet événement rassemble une trentaine de personnages parés de costumes d’exception. Les visiteurs sont invités à déambuler librement dans le parc et les allées du château, au gré de rencontres inattendues avec ces silhouettes élégantes et mystérieuses.

Le programme des costumes évoluera au fil du week-end pour offrir deux expériences distinctes :

Le samedi mettra à l’honneur l’histoire, avec la présentation de costumes historiques, de loups et de silhouettes inspirées du XVIIIe siècle.

Le dimanche fera la part belle à l’imaginaire vénitien, dévoilant des créations spectaculaires aux masques intégraux et aux thématiques allégoriques.

Pour ne rien manquer de ce spectacle, deux grands défilés seront organisés chaque jour autour du bassin, à 11h30 et à 15h. D’une durée de 30 minutes, ces temps forts seront accompagnés de commentaires passionnants pour décrypter l’histoire des costumes et les traditions séculaires du Carnaval de Venise.

Le plein de nouveautés pour 2026

Bien plus qu’une simple promenade, cette nouvelle édition se vit comme une expérience interactive à ciel ouvert. De nombreuses nouveautés viennent enrichir la programmation cette année :

Des balades en calèche seront proposées tout au long du week-end pour explorer le domaine.

Un atelier de décoration de masques permettra aux enfants de laisser parler leur créativité et de repartir avec leur propre loup.

Un photobooth sera à disposition pour immortaliser vos rencontres avec les figures masquées.

Une grande chasse au « Masque d’Or » se tiendra chaque jour : le visiteur qui réussira à le débusquer dans le domaine remportera une récompense exclusive !

Château, patrimoine et labyrinthe : une journée complète

La magie de l’événement réside également dans son écrin. Entouré de ses jardins à la française, le Château de Merville offre un décor patrimonial unique. Le billet d’entrée pour le carnaval vous donne un accès privilégié à deux autres incontournables du domaine :

Le parcours de visite du château , pour plonger dans l’histoire de ce lieu exceptionnel.

Le parcours Enigma, une aventure immersive d’1h30 au cœur du plus grand labyrinthe de buis d’Europe, déclinée cette année sur le thème « Contes et Légendes ».

Informations pratiques