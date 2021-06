La programmation de la semaine du Petit Bikini !

Partager Facebook

Ouvert depuis le 9 juin, le Petit Bikini continue cette semaine avec une nouvelle programmation.

C’est un succès. Le Petit Bikini a fait le plein pour sa première semaine d’ouverture. Le temps était de la partie, la musique aussi. L’ambiance de la célèbre salle toulousaine a fait le reste ! Faut dire que l’équipe du Bikini propose un cadre idéal pour débuter la soirée avec un bar éphémère en plein air, un bar à cocktail, de la restauration rapide, des quizz, des blind test, un espace jeu, des terrains de pétanque et de Molkky et surtout des animations et des Dj’s Set.

Et c’est là que ça devient intéressant avec la programmation de la semaine. Dès mercredi, du live avec les Curiosités et le son de Yellowtraps puis les autre soirs on retrouvera Peter Palace, une Block Party avec SKS x Skank, Sophonic le samedi soir pour terminer avec Kendal !

Programme complet :

Mercredi 16 juin

Les Apéros Curiosités #1 : YellowStraps

Jeudi 17 juin

Palace Hôtel by Peter Palace

(disco/house)

Vendredi 18 juin

Block Party by Sks & Skank

(hip hop/trap/bass music/…)

Samedi 19 juin

Electronic Chill Party by Sophonic

(electro/house/chill/…)

Dimanche 20 juin

Ritmo Fatale : Kendal

(italo disco/EBM/…)