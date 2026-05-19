Le mois de mai s’emballe au Théâtre du Grand Rond !

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Cette année, le mythique Théâtre du Grand Rond casse les codes de sa programmation classique ! Pour ce très spécial mois de mai, le lieu culturel toulousain met les bouchées doubles et vous propose une affiche foisonnante, avec des spectacles programmés du mardi au dimanche. Focus sur les pépites de cette troisième semaine qui promettent de faire vibrer les planches.

Dimanche 17 mai : Partage littéraire et fausses chansons

12h00 – Brunch Littéraire : Le Grand Rond vous invite à un moment chaleureux et convivial, ouvert à toutes et tous. Quoi de mieux que de partager la littérature autour d’un bon repas dominical ? Une pause gourmande et culturelle idéale pour bien démarrer la journée.

17h00 – Chansons pas chantées (Cie La Nuit se lève) : Denis (et c’est lui qui le dit) ne sait pas chanter. Enfin, pas vraiment. Mais comme beaucoup d’entre nous, il adore ça ! Pour contourner ce léger problème, il a décidé de chanter des chansons… sans les chanter. Une performance décalée et pleine d’humour à ne pas manquer.

Mardi 19 mai : Quand le ballon rond rencontre le théâtre

21h00 – La Guerre Irrationnelle (Cie L’Épopée Sauvage) : Nicolas Lafforgue aime le football. À la folie. C’est d’ailleurs par le prisme de ce sport populaire qu’il a découvert la politique, la poésie et la passion. Devant la complexité de ce mélange, il a décidé d’en faire un spectacle ! Une création originale qui parlera autant aux supporters acharnés qu’aux néophytes curieux.

Du 21 au 23 mai : Absurde, tango et hommage à Desproges

19h00 – Apéro-spectacle : Le 11/11/11 à 11h11 étonnant, non ? (Cie 11h11) : Nous sommes ravis de retrouver la Compagnie 11h11 pour ce format apéro toujours très prisé. Au menu : des textes, des chansons et des aphorismes du grand Pierre Desproges. Un spectacle piquant, parsemé de surprises toutes plus « desprogiennes » les unes que les autres.

21h00 – Le Grand Merdier (Frédéric Naud & cie) : Plongez dans l’histoire d’un village déboussolé par la fermeture de son usine de godasses. Découvrez le récit d’un curé refusant d’enterrer la jambe de pépé, et celui d’un pépé refusant de mourir avant d’avoir tout transmis à son petit-fils. Un véritable tourbillon de vie, joyeux et chaotique, porté par des notes d’accordéon, un air de tango et des chants. Un spectacle en passe de devenir mythique !

Du 20 au 30 mai : L’éveil de l’imaginaire pour le jeune public

Manger un phoque (Cie Les Jolies Choses) : Le Grand Rond n’oublie pas son jeune public ! À travers ce magnifique récit initiatique, la compagnie Les Jolies Choses explore avec tendresse et poésie les relations intergénérationnelles et la puissance infinie de l’imaginaire enfantin.

Informations Pratiques & Réservations

Pour planifier votre semaine théâtrale et soutenir la création culturelle toulousaine, pensez à réserver vos places à l’avance !