Toulouse. Avec le Garage, le Street Art à l’honneur !

Le 14 avril dernier, le Garage a réouvert ses portes pour une nouvelle saison d’exposition.

Nouvelle saison. Fort de son succès de l’an dernier, LE GARAGE est de retour sur 6 mois et présente en plein cœur de Toulouse 4 expositions monumentales d’Art Urbain. Véritable lieu de vie, LE GARAGE propose aussi un espace Drink & Food et de nombreux rendez-vous pour petits et grands : ateliers Graff, signatures de livres, programmation de longs et courts métrages, soirées musicales…

Pour 2023, LE GARAGE innove dans sa programmation en alternant quatre temps forts autour de quatre expositions d’art urbain

LAYUP – SAISON 3

Du 14 avril au 17 mai 2023

La saison 3 de LAYUP redoublera de créativité en proposant un line up de 18 artistes internationaux complètement inédits à Toulouse. La multiplicité des styles (hyperréalisme, pop, calligraphie…) et du choix des artistes permettra à nouveau de montrer au public la richesse de l’art urbain.

9ème CONCEPT

Du 2 juin au 2 juillet 2023

L’exposition collective « Sémiologie » sous le commissariat du 9e Concept, réunit une douzaine d’artistes autour de l’étude d’écritures individuelles et collectives. Chacun est invité à se plonger au cœur de sa sémoilogie graphique pour en extraire son champ lexical.

LIVE LOVE TOULOUSE

Du 7 au 30 juillet 2023

Toulouse, ville de graffiti depuis le début des années 80, est reconnue dans l’hexagone mais aussi internationalement grâce à sa créativité et à son dynamisme. Cette exposition mélangera ancienne et nouvelle génération et photos d’archives, afin de mettre en lumière les talents locaux, (re)connus ou émergeants.

MAYE

Du 15 septembre au 15 octobre 2023

Pour terminer sa saison artistique, le Garage donnera carte blanche à Victorien Liria, alias Maye. L’artiste présentera 2 ans de travail d’atelier, ainsi que des installations monumentales, dessins… afin de faire plonger le public une nouvelle fois dans son univers onirique et détaillé.







LE GARAGE

4, allées Charles de Fitte

31 300 Toulouse

Ouvert du mercredi au samedi de 12h à 23h

et le dimanche de 12h à 18h.

www.expolayup.com