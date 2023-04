Festival Harry Potter près de Toulouse

Partager Facebook

Les fans de la saga du sorcier de Poudlard ont rendez-vous du 27 au 29 avril au Cinéma Véo de Muret , près de Toulouse. Au programme, des films, des jeux, un marché et des animations.

Alors qu’on apprend qu’une série Harry Potter devrait voir le jour, le cinéma Véo Muret propose un Festival Harry Potter sur trois jours. Pour la deuxième édition de ce rendez-vous, le public pourra se replonger dans la magie de la saga en visionnant les 8 films et profiter de nombreuses animations gratuite.

Achevé en 2007, la saga Harry Potter est avant tout une oeuvre littéraire de JK Rowling autour des aventures d’un sorcier. En 2001, Chris Columbus et Warner Bros adaptent le premier roman au cinéma et le succès est au rendez-vous. La suite, c’est une tornade à travers le monde jusqu’au dernier volet en 2011. Mais c’est encore le cas aujourd’hui avec des jeux vidéos, des adaptations au théâtre, des marathons ciné ou encore des boutiques et des expositions aux quatre coins du monde.

Le Veo Muret prépare donc trois jours de fête pour retrouver la magie de cette saga culte.

Au programme :

Le MARATHON : l’essence-même du festival, voir ou revoir les 8 films de la saga, avec en bonus pour les marathoniens le pop corn offert et une pochette surprise !

Le QUIZZ DE LA MORT juste avant la diffusion du dernier film de la saga, avec des superbes cadeaux à gagner – le gros lot cette année : une tenue complète d’écolier de Poudlard, maison au choix !

Le MARCHE DES SORCIERS : le samedi, « Pré-au-lard » s’invite au Véo Muret ! Retrouvez une sélection de jeux, vêtements, livres et confiseries sur les étals de nos commerçants partenaires + Testez notre Photobooth Harry Potter !

Les ATELIERS : Créer sa baguette magique, apprendre les tours de base, coudre une cape de sorcier ou façonner sa chouette de compagnie en origami… c’est possible, et c’est gratuit !

Les SOIREES : Venez tester les meilleurs jeux de société et participez à l’Apéro’Philo et sa bièraubeurre !

Plus d’infos : https://www.veocinemas.fr/veo-muret/