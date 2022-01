Report du spectacle Soy de Cuba en 2023 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En raison de l’épidémie mondiale du COVID-19, la production est contrainte de devoir reporter les spectacles initialement prévus le dimanche 6 mars 2022 au Dimanche 2 avril 2023 14H30 & 18h au Casino Barrière de Toulouse !

Cette histoire, c’est la rencontre de deux étoiles, une danseuse cubaine hors-pair et un boxeur d’une élégance d’exception que tout semble pourtant opposer. Sauf peut-être la salsa… et l’amour ! Voici conté l’incroyable destin d’Ayala et d’OR scar, deux étoiles en route vers le firmament de leur art, dans une lutte sans merci pour la vie.

De la vénérable manufacture de cigares où l’on pousse souvent les tables le soir pour faire place à la musique et à la danse joyeuse de la «Compañı́a Mango Tabaco » – la compagnie adossée à la fabrique – jusqu’aux mythiques salles de boxe hors d’âges de La Havane, en route pour une comédie musicale en forme de voyage inoubliable aux rythmes cubains, interprétée par des virtuoses cubains parmi les meilleurs musiciens et danseurs de leur île.

Infos et réservations : www.bleucitron.net