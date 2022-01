Au Quai des Savoirs, Détrompez vous !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La nouvelle exposition du Quai des Savoirs, Esprit critique, détrompez-vous ! s’installe dans la grande salle.

Cette « exposition-jeu » traitera d’un sujet parfaitement en phase avec l’actualité : il s’agira de tester son esprit critique à travers différentes situations semblables à celles auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés.

Face aux fake news, aux rumeurs, aux pièges du marketing, aux idées toutes faites, aux arguments fallacieux, comment réagissons-nous ? Comment nos préjugés, nos habitudes de pensée, nos émotions et parfois notre méfiance conditionnent nos pensées, nos décisions ou nos actes ? Et comment faire pour démêler le vrai du faux et affûter notre esprit critique ?

C’est ce que propose cette nouvelle exposition, interactive et franchement ludique, à découvrir au Quai des Savoirs Toulouse !

Pour en savoir plus : https://www.quaidessavoirs.fr/exposition-esprit-critique

Esprit critique, détrompez-vous !

Du 26 décembre 2021 au 6 novembre 2022

Exposition ouverte du mardi au dimanche de 10h à 18h

sauf le 1er janvier, 1er mai

Fermeture à 16h le 31 décembre

Dans le respect des mesures sanitaires et des jauges autorisées