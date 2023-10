Toulouse. 20ème édition du festival Origines contrôlées !

Partager Facebook

Tactikollectif présente la 20e édition du festival Origines Controlées du 20 octobre au 21 décembre. Au programme : concerts, expositions, cinéma, et rencontres !

Dans les festivals majeurs sur la ville rose, Origines Contrôlées s’est imposé depuis 20 édition. Depuis 2004, le festival s’est engagé. « Les questions de mémoires de l’immigration et des quartiers populaires, du patrimoine, des mobilisations sociales et culturelles, sont parfois sensibles, alors l’ambition du festival, depuis ces 20 éditions est de s’en emparer, de s’emparer du débat et ne pas se laisser imposer un agenda de sujets au gré des instrumentalisations politiques ou intellectuelles. A travers les points de vue artistiques, militants, citoyens, scientifiques, ces vingt éditions ont démontré que le débat public et citoyen, même dans ses désaccords, est de grande intelligence, que la création artistique dans la diversité de ses esthétiques s’avère d’une grande nécessité, et que nous ne sommes pas dans un désert culturel et politique, bien au contraire » explique les organisateurs.

Alors 20 ans, ça se fête avec une programmation folle avec des concerts, des expos, des projections et des rencontres car, le coeur du festival, reste l’échange !

Projection :

L’olivier sauvage de Kamel Azouz samedi 21 octobre à l’Utopia Borderouge

Raï is not dead le 1er novembre à l’Utopia Borderouge

L’hospitalité sur grand écran: Nouveaux voisins de Merlot le 2 novembre à l’Utopia Borderouge

La Kaza Blanche le 3 novembre à l’Utopia Borderouge

Chaâba Project mémoire de l’exil le 3 novembre à l’Utopia Borderouge

Mouss & Hakim, Origines Contrôlées & Les Héritières samedi 4 novembre à l’Utopia Borderouge

Concerts :

Soirée rap le 24 octobre au Centre Culturel Renan avec Specy Men et Houriaa

Soirée Rap le 26 octobre au Centre Culturel Renan avec KT Gorique, C.Sen, DJ Pone et Room T

Soirée la Crème du Rap avec Kacem Wapalek, La Rumeur, Antes & Madzes le 27 octobre au Centre culturel Quartier Renan

Concert le 28 octobre au Centre culturel Quartier Renan avec Rousnam, Slkrack, La Derecha

Spectacles :

Ma Distinction par Wally au Centre culturel Quartier Renan le 25 octobre

Mère(s) de Wajdj Mouawad le 25 octobre au Centre culturel Quartier Renan

Guillaume Meurice le 21 décembre au Théâtre des Mazades

Expositions :

« Il revient à ma mémoire, les Izards-Trois Cocus… » du 20 octobre au 5 novembre (Place Micoulaud)

Le quartier des lzards – Trois Cocus tel que nous le connaissons n’a pas toujours été aussi urbanisé et peuplé. Durant plus d’un siècle, le quartier situé au nord de la ville rose a connu bien des changements. Ces transformations sont le fruit des habitants qui ont peuplé ces champs de violettes et ces barres d’immeubles

Ceux qui marchent encore au CENTRE CULTUREL DE QUARTIER RENAN

Dans le cadre du 40ème anniversaire de la Marche,Tactikollectif, et l’association Kaina vous présentent l’exposition Ceux qui marchent encore.

Toute la programmation : https://tactikollectif.org/

Première soirée à l’Hotel du Département

Cette soirée débutera par la présentation de l’exposition « Origines Contrôlées, 20 ans d’affiches », qui réunit l’ensemble des affiches des 20 éditions du festival au Pavillon République.

À 18h30, une rencontre intitulée « Festivals Origines Contrôlées, 2004-2023, histoire, mémoire et société : comment a évolué le débat public ? » avec Nicolas Bancel, historien, chercheur associé au CRIMH à l’Université de Lausanne, codirecteur du Groupe de recherche Achac et Frédérique Kaba, directrice des Missions Sociales de la Fondation Abbé Pierre, sera animée par Salah Amokrane et suivie d’échanges avec le public.

À 20h30, le spectacle musical « Ne me libérez pas, je m’en charge ! » de Méziane Azaïche, produit par le Cabaret Sauvage, ouvrira également cette 20ème édition du festival Origines Contrôlées. Ce spectacle, créé autour du répertoire de l’immigration, de la Méditerranée, abordera l’exil au féminin, à travers les chanteuses maghrébines comme Najat Aatabou, Cherifa ou Cheikha Remitti qui ont portées les combats pour l’émancipation, contre le racisme et les discriminations.