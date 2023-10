Concours. Gagnez vos places pour Albin de la Simone sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Albin de la Simone sera en concert le mardi 7 novembre 2023 à la Salle Nougaro Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Auteur compositeur et chanteur, Albin de la Simone a déjà collaboré avec des grands noms de la chanson tels que Miossec, Pomme, Vanessa Paradis, Pierre Lapointe. Sur les cent prochaines années, son dernier album aux sonorités pop le chanteur à la voix douce et aux textes sensibles, s’est tourné vers le producteur Ambroise Willaume, alias Sage, qui a notamment collaboré avec Clara Luciani. Offrant une facette Noble et sentimentale, discrètement voluptueuse, d’une musicalité qui n’appartient qu’à lui, Ce septième ouvrage est bien là pour accompagner longtemps et en beauté les jours qui passent. De toute évidence au cours des cent prochaines années.

Toulouseblog vous offre des places pour découvrir l’oeuvre de Albin de la Simone en live à la Salle Nougaro !

Plus d’infos : sallenougaro.com