Leto de retour avec le projet Trapstars 3 avant un passage à Toulouse

Ce vendredi, le rappeur Leto est de retour avec le projet Trap$tar 3 et des featuring avec Gazo ou encore Ninho. Il sera en concert à Toulouse le 7 février 2024

Il y a deux semaines, on découvrait le titre Préjudice, premier extrait du nouvel album de Leto. Le rappeur revient en grande forme ce vendredi avec ce nouveau projet Trap$tar 3. Depuis 10 ans, le rappeur parisien s’est installé dans le paysage musical avec de beaux succès dont 4 singles de diamant et de beaux featuring avec des artistes incroyables. Le revoilà donc avec le troisième volume de TrapStar où on y découvre un technique et une énergie unique qui semble affirmer un statut de valeur sure à part sur l’échiquier du rap français.

En plus de se montrer incroyable sur des morceaux solos, il nous offre de featuring avec Ninho, Koba LaD, Rsjko, Tiakola, SDM et Gazo pour l’excellent « Dans le noir ».

Leto sera donc en concert le 7 février 2024 à Toulouse dans la salle du Bikini. Toulouseblog vous offrira des places pour cette date exceptionnelle.

Réservations sur box.fr