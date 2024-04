 Michael Kiwanuka en concert à Toulouse cet été

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le musicien britannique Michael Kiwanuka s’est présenté et s’est fait connaître avec son premier album acclamé, Home Again. Jeune homme talentueux et discret d’origine ougandaise à la voix mielleuse, Michael était en train de produire l’une des plus douces musiques soul contemporaines de ces dernières années.

Après deux autres excellents albums, dont Love & Hate, un véritable bijou, le chanteur nous revient avec un quatrième album qu’il présentera sur scène cet été mais aussi au Bikini de Toulouse le 9 juillet prochain.

Réservation : lebikini.com