Déplacement du TO XIII à Dewsbury ce dimanche !

Petit récapitulatif des forces en présence avant le déplacement du Toulouse Olympique XIII à Dewsbury ce dimanche (13/06), à l’occasion du round 9 de Championship. Coup d’envoi à 16h (heure française) pour un match qui ne sera malheureusement pas diffusé sur ouRLeague.

Invaincu, meilleure attaque et meilleure défense en ayant pourtant joué moins de matchs que les autres équipes du championnat, le TO est bien accroché à sa première place. Coté Rams, le bilan est mitigé : après s’être imposés lors des deux premières journées face à des équipes du bas de tableau (Widnes et Whitehaven), ils n’ont remporté qu’un seul des 5 matchs qui ont suivi. C’était contre la lanterne rouge Swinton (18-20).

Les enjeux de cette confrontation

Pas besoin d’aller chercher bien loin pour les Bleus et Blancs : ils voudront tenir le cap et aller chercher un septième succès de rang. Dewsbury, qui reste sur 2 défaites consécutives sur sa pelouse, voudra profiter du retour de son public pour renouer avec la victoire à domicile et ainsi accrocher, enfin, un « gros » à son tableau de chasse.

Les dernières fois

Depuis 2017 et le retour du TO XIII dans les compétitions anglaises, les Rams et les Olympiens se sont affrontés à 8 reprises et ces derniers mènent pour le moment 6-2. A noter qu’Anthony MARION y est allé de son essai lors des 3 dernières confrontations entre les deux clubs.