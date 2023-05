Top 14 : Vainqueur de l’UBB, le Stade toulousain qualifié pour la demi-finale !

Partager Facebook

Dimanche soir, au Stadium de Toulouse, le Stade Toulousain a validé son ticket pour les demi-finales de Top 14 en s’imposant largement face à Bordeaux-Bègles (31-17).

C’était le principal intérêt du derby de la Garonne : la Qualification pour les phases finales. L’UBB toujours en quête d’un Top 6 espérait faire un coup à Toulouse après la défaite des rouges et noirs en Champions Cup la semaine passée. Cette affiche de la 24e journée de Top 14 a tourné en faveur des toulousains (31-17) assurant une place en demi-finale en juin prochain.

Pourtant la première période est un chassé-croisé entre les deux formations. Bordelais et toulousains se donnent coup pour coup avec un avantage à la pause pour les locaux (21-17). Grâce à un excellent Dupont, malgré quelques déchets à la passe, le Stade va créer petit à petit l’écart dans le second acte pour finalement s’imposer. On le sait Toulouse finit fort ses rencontres.

Place désormais à deux derniers matchs de championnat avec le seul enjeu de la première place face à la Rochelle (finaliste de Champions Cup). Puis un peu de repos pour préparer les demi-finales à San Sebastian (Espagne). L’occasion de soigner les blessures, notamment celle de Ramos (béquille) survenue en fin de rencontre.