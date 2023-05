Un opéra Jeune Public à Montauban le weekend prochain !

Partager Facebook

« Zoura la maléfique », l’opéra jeune public du Conservatoire de Montauban prendre place à l’Eurythmie les 13 et 14 mai prochain.

Samedi 13 et dimanche 14 mai, venez découvrir Zoura la maléfique, un opéra composé spécialement par Bertrand Lavaud-Bach pour les Classes à Horaires Aménagés Musique, Voix et Danse du Conservatoire de Montauban Il s’agit d’un projet transversal du Pôle des Enseignements Artistiques que préparent les élèves musiciens, danseurs, chanteurs et ceux de l’École de dessin, ainsi que leurs professeurs, depuis le début de l’année scolaire. Venez les écouter, les regarder et les applaudir chaleureusement !

INFORMATIONS :

Samedi 13 et dimanche 14 mai à 16h00

Entrée libre, ouverture des portes au public 1h avant

Renseignements : 05 63 22 13 65 / [email protected]