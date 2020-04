Top 14 : Pas de phases finales cet été !

Partager Facebook

Dans son discours, le premier ministre a annoncé que les saisons professionnels 2019-2020 ne pourra pas reprendre pour le TOP 14 comme la Ligue 1. Longtemps espéré, les phases finales de rugby prévu au mois d’aout n’auront pas lieu. Pas de reprise avant septembre.

« Je veux préciser que les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants, font à ce titre l’objet d’une déclaration en préfecture et qui doivent être organisées longtemps à l’avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre » a expliqué Edouard Philippe mardi après midi.

Reste à savoir ce que décidera la LNR: saison blanche ? Bordeaux champion sur la saison ? Phase finale plus tard ? Il faudra vite se positionner car les dates de la saison 2020-2021, la Coupe d’Europe et les matchs internationaux sont des dates à prendre en compte.