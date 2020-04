Festival : Pas de rassemblement de plus de 5 000 personnes cet été

Partager Facebook

Après le discours de Edouard Philippe cet après midi, le monde de la culture peut voir un peu plus claire pour les événements de l’été. Tous les événements en plein air rassemblant plus de 5 000 personnes sont interdits tout l’été.

« Je veux préciser que les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants, font à ce titre l’objet d’une déclaration en préfecture et qui doivent être organisées longtemps à l’avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. » explique le Premier ministre.

Avant d’ajouter que les « Si des festivals sont adaptés à des petites jauges, qu’il n’y a pas de problème de sécurité, nous les accompagnerons » sans pour autant donner une jauge ou autre.

De plus, les salles de spectacle resteront fermées tout comme les cinémas et les théâtres. « les cinémas, les théâtres et les salles de concert où l’on reste à la même place en milieu fermé, ne pourront pas rouvrir. Les salles des fêtes, les salles polyvalentes resteront également fermées jusqu’à cette marche du 2 juin. » rajoute le Premier ministre.