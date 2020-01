Top 14 : Le Stade Toulousain s’offre le leader

Partager Facebook

Dimanche après-midi, le Stade Toulousain s’est offert la peau du leader de Top 14, Bordeaux-Bègles, dans une belle partie de rugby (22-14).

Le Stade toulousain a continué sa série européenne en Championnat de France ce dimanche. Les rouges et noirs ont mis fin à une série de 11 matchs sans défaites de l’UBB grâce une belle victoire (22-14). Ne jamais sous-estimer le coeur d’un Champion même sans 5 internationaux retenus avec le XV de France. Et c’est un international non-retenu qui a illuminé la partie. Thomas Ramos, repositionné à l’ouverture a réalisé une belle rencontre et a su profiter des imprécisions et de l’indiscipline des bordelais.

Avec ce beau succès, Toulouse se place à la 6e place de Top 14 alors que Bordeaux laisse le leadership à Lyon. Place désormais au Tournoi des 6 Nations avant un retour du Top 14 le 16 février sur la pelouse du Racing 92.