Les Neg Marrons en concert à Toulouse

Le duo Neg Marrons sera en concert à Toulouse le dimanche 5 avril 2020.



C’est au sein du collectif du Secteur A (qui rassemblait notamment Stomy Bugsy, Doc Gynéco et Passi) que les Nèg’Marrons voient le jour. Le groupe composé de Jacky, Ben-J et Djamatik, est révélé en 1997 grâce au succès de leur morceau « La Monnaie », qui met en avant leur musique ragga dancehall.

Sur les scènes de la musique dite urbaine, Jacky et Ben-j ont toujours eu une place particulière et à part entière. Jamais suiveur, le groupe a su au fil de leurs albums tracer leur route et emmener un public aussi bien Hip-Hop, Reggae, caribéen et de plus en plus large au fil de leurs projets.

Les Nèg’Marrons continuent aujourd’hui de produire une musique qui reste non-violente et positive, et pointe toujours du doigt les différents maux qui touchent notre société.

Après trois années de studio, Neg’ Marrons sont de retour avec un nouvel album de 13 titres « Valeur Sûre » : un savant mélange de reggae et de rap, des textes fédérateurs, amusants mais aussi engagés et très clairvoyants.

Neg Marrons en concert

Dimanche 5 avril 2020

Le Bikini

www.lebikini.com