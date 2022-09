Top 14 : Le Stade Toulousain déroule et prend la tête

Dimanche soir, pour clôturer la 2e journée de Top 14, le Stade Toulousain a déroulé face à Toulon (28-8) pour prendre la tête du Championnat.

Le choc entre rouges et noirs n’a pas vraiment eu lieu. Les toulonnais n’ont pas trouvé de rythme ni leur jeu dans les 80 minutes de cette première rencontre à Ernest Wallon. Pourtant, Serin ouvre la marque (3e) avant les assauts toulousains et trois essais marqués en 20 minutes : Lebel (17e), Delibes (21e) et Maefou (26e) pour un score de 20-3 à la pause.

Toulon poussera un peu plus en seconde période et au final inscrira un essai pour priver Toulouse du point de bonus offensif…pendant un temps. Sur une penaltouche, Mauvaka met un terme à la rencontre et offre la tête du Top 14 au Stade Toulousain.

Seul hic dans la soirée, la sortie sur blessure à la cheville de Romain Ntamack avant la demi-heure de jeu.