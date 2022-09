Record pour le Cinéma en plein air

Partager Facebook

Avec plus de 14 000 spectateurs, la Cinémathèque de Toulouse bat son record d’affluence pour le Cinéma en Plein air.

La 19e édition du festival Cinéma en plein air (9 juillet-27 août 2022) a rassemblé 14 019 spectateurs (soit plus qu’en 2019, qui était jusque-là l’année qui avait réuni le plus grand nombre de spectateurs).

Les trois films les plus plébiscités par le public ont été : In the Mood for Love avec 635 spectateurs, Drunk avec 614 spectateurs et Parasite avec 593.

Les séances du festival Cinéma en plein air ont attiré un public très diversifié : des habitués de la Cinémathèque, des Toulousains qui ont découvert le lieu et des touristes de passage.

Rendez-vous à l’été 2023 pour la 20e édition du festival.