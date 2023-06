Top 14 : Le Stade Toulousain déroule et file en Finale !

Partager Facebook

Le Stade Toulousain a déroulé lors de sa demi-finale face au Racing 92 ( 41-14) pour filer en Finale de Top 14 au Stade de France. En route pour un 22e Brennus !

Il n’y a eu match qu’un quart d’heure. Puis le Stade Toulousain a infligé une lourde défaite au Racing 92 totalement perdu sur la pelouse de la Real Sociedad à San Sebastian. Le leader de la phase régulière du Top 14 a bien préparé sa rencontre pour s’offrir une nouvelle chance de marquer l’histoire.

Dans les premiers instants, les deux formations se jaugent au pied et quelques fautes de mains rendent la partie tendue. Au bout d’un quart d’heure sur une combinaison après une touche, Mathis Lebel prend l’intervalle et ouvre la marque pour le Stade Toulousain. Un Lebel intenable. Puis sur une pénalité jouée à la main, l’incontournable Meafou aplatit dans l’en-but. En plus d’un 100% de Thomas Ramos au pied, Toulouse vire à la pause sur un score sans appel (20-0).

Le second acte, le Racing 92 espère se relancer mais Toulouse a la main mise sur le match, et les franciliens baissent la tête plus les minutes avancent. Les essais de Roumat (50e) et de Retière (56e) enterrent les derniers espoirs des coéquipiers de Gael Fickou.

A un quart d’heure de la fin, Toulouse fait tourner pour mieux reposer les corps avant la finale. Malgré tout, le Racing 92 réduit la marque pour sauver l’honneur dans un match sans suspens (41-14)

Le Stade Toulousain continue sur sa lancée avec ce nouvel essai en début de seconde période signée Roumat ! 🔥#STR92 pic.twitter.com/ChD7Vj7eT4 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 9, 2023

Le Stade Toulousain a fait le match parfait de bout en bout pour enfin exorciser les démons de la demie perdue en Champions Cup du côté du Leinster. Place à la Finale samedi prochain au Stade de France. Face à La Rochelle ou à Bordeaux-Bègles.