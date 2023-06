Média. FIP s’installe à Toulouse pour Rio Loco

Partager Facebook

A l’occasion de Rio Loco 2023, la radio FIP s’installe à la Prairie des Filtres Toulouse pour vivre le festival de l’intérieur.

FIP, le 1er site de rencontres musicales, délocalise ses studios le temps de 2 soirées pour faire vivre à ses auditeurs les moments forts et les concerts inédits du Festival Rio Loco de Toulouse.

Mercredi 14 juin à 19h45

Concert-hommage grandiose à Tony Allen, légendaire batteur de jazz et figure emblématique de l’afrobeat. Le festival réunit 25 grandes voix de la musique pour une création avec Damon Albarn, Fatoumata Diawara, Oxmo Puccino, Cheick Tidiane Seck, pour rendre un hommage mémorable à l’artiste visionnaire. Les auditeurs pourront également suivre le direct le live concert de l’artiste militante, productruce et chanteuse israélienne Noga Erez.

Jeudi 15 juin à 19h45

Soirée de concerts inoubliables avec la chanteuse israélo-persane Liraz, mélange savant de pop persane des années 70 et de rythmes modernes. Sa voix envoûtante et son style unique vous transportera dans un voyage musical fascinant. Et la performance de la figure emblématique du rap latino, Ana Tijoux, activiste franco-chilienne.

Deux soirées en direct du Festival Rio Loco à vivre et suivre sur fip.fr et sur l’appli Radio France.