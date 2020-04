Top 14 : Le président du Stade Toulousain ne veut pas de phases finales cet été

Partager Facebook

Dans une excellent interview à Midol, le Président du Stade Toulousain s’est exprimé sur les phases finales cet été et la situation du Stade Toulousain.

Le Top 14 reprendra ? Reprendra pas ? Personne ne sait comment se passera la fin de saison. La LNR n’a pas encore pris de décision pour la suite du TOP 14 et surtout pour la reprise. Le championnat est arrêté depuis le 13 mars dernier. Dans un interview à Midi Olympique, le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, a donné son avis sur la poursuite du championnat et surtout sur les phases finales.

En effet, la LNR envisagerait une phase finale au mois d’aout entre les quatre premiers du championnat de France. Soit Bordeaux, Lyon, Toulon et le Racing 92. Des gros comme le Stade Toulousain, Castres ou Clermont serait donc déjà éliminés. Surtout dans une saison aux nombreux doublons, des équipes comme Toulouse et Clermont ont été privé de joueurs clés la moitié de la saison. En chiffre, sans les doublons, Toulouse serait troisième avec une seule défaite. Bref.

Pour le Président du Stade Toulousain, « redémarrer une saison avec des phases finales juste pour le principe d’en avoir n’a pas de sens ». Dans une interview pour Midi Olympique, Didier Lacroix explique « On peut dire « à condition particulière, solution particulière ». Je le comprends, mais je ne crois pas qu’on puisse jeter ce devoir de mémoire des phases finales, cet instant magnifié pour ceux qui ont eu la chance de les jouer ou de les vivre » Il n’est pas question d’un championnat au rabais. Que vaudrait alors le Champion de France dans un contexte aussi particulier ?

Mais le Président du Stade toulousain souhaite que le championnat continue mais si des décisions sont prises pour une annulation il faudra prendre cette décision. Avant d’ajouter : « Le rugby, dans son économie actuelle, ne peut pas vivre à huis-clos. On peut éventuellement jouer un ou deux matchs mais à huis-clos, à Toulouse mais aussi dans d’autres clubs, le rugby actuel ne tient pas plus d’un mois et demi. C’est une certitude. »

Une réponse très attendue de la LNR devrait être prochainement annoncée.

Pour découvrir l’interview : https://www.midi-olympique.fr/2020/04/23/lacroix-a-huis-clos-le-rugby-ne-tient-pas-plus-dun-mois-et-demi,8859434.php