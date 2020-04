Vidéo : Découvrez « Clap Hand don’t Talk » de Sophonic en featuring avec Milena

Partager Facebook

Oscillant entre pop et électro grâce à une guitare Lo-fi ainsi qu’un beat percutant, découvrez le clip réalisé à Toulouse de « Clap Hands Don’t Talk » de Sophonic en featuring avec Milena.

Vendredi 24 avril, le label toulousain de musiques électroniques Champ’Caine Records propose de découvrir le nouvel EP de Sophonic en featuring avec Milena et un premier extrait éponyme en vidéo : Clap Hand don’t Talk.

Ensorcelé(e) par le tic tac hypnotique d’une Reine Rouge semblable à une Maléfique électro, quittez le jardin pour franchir la porte du Pays des Merveilles. Le clip de « Clap Hands Don’t Talk » réalisé par Paul Gibert invite à penser une version alternative du roman de Lewis Carroll, où le lapin blanc aurait ramené une mauvaise Alice : prête à rejoindre les forces de la Reine Rouge sur le champ de bataille. Laissez vous entrainer par Sophonic, Milena Kodratoff et Polar (ex membre des Kid Wise) avec un titre à l’univers entrainant et aux charmes sulfureux.

Pour la sortie du projet prévue le vendredi 24 avril, les deux artistes se sont associés au réalisateur Paul Gibert afin de donner naissance à un clip filmé au plein coeur de Toulouse.

En complément, le titre est accompagné de 3 remixes : Arc, Farmworker et Punky Wash