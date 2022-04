Top 14 : A 14 contre 15, le Stade Toulousain chute face à l’Ulster

Partager Facebook

En 8e de finale aller de la Champions Cup, le Stade Toulousain tombe au Stadium face à l’Ulster (20-26) après 70 minutes à 14.

Samedi noir pour le Stade Toulousain dans son antre du Stadium. Tout était là pour un match exceptionnel : plus de 30 000 supporters et des conditions de jeux exceptionnels. Face à l’Ulster, le Stade Toulousain devait prendre des points lors de ce match aller. Mais voilà le scénario fut cruel. Après un premier essai de Meafou (7e) démontrant la supériorité des toulousains en début de match, un fait de jeu va changer le momentum. Sur un ballon haut, Mallia percute un irlandais en l’air et se fait expulser. Toulouse va devoir jouer à 14 contre 15 pendant 70 minutes.

L’Ulster va vite en profiter avec un essais de Baloucoune-auteur d’un triplé- en première période puis ça sera un 19-0 pour les irlandais en seconde période pour prendre un certain avantage. Malgré quelques décisions arbitrales contestables, additionnées aux blessures de Placines et de Guitoune, le Stade Toulousain donne tout. Ne renonce jamais. Fait le jeu et prouve une fois encore son talent offensif. Et à une minute de la fin, sur une dernière action, Ntamack réduit l’écart (20-26).

Cette défaite peut couter cher aux toulousains mais il reste une balle de match en Irlande la semaine prochaine où il faudra s’imposer de 7 points. Impossible n’est pas Toulousain !