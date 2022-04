Vidéo : Le TFC fait tomber Guinguamp ( 4-2)

Partager Facebook

Samedi, le TFC a remporté l’affiche de Ligue 2 sur le terrain de Guingamp (4-2) pour confirmer sa position de leader. Rhys Healey réalise le coup du chapeau !

Festival offensif en Bretagne. Sur le terrain de Guingamp, presque invincible à domicile, le TFC a su prendre le meilleur sur leur adversaire du jour. Si Ratao ouvre rapidement la marque pour les toulousains, Guingamp égalise et prend l’avantage en trois minutes grâce à Ba (31′) et Merghem (34’) (1-2). Débute alors le festival Healey. Le buteur réalise un triplé (38′, 48′ et 75’) pour offrir le résultat à Toulouse.

Réception désormais samedi de Quevilly au Stadium pour confirmer son statut de leader. Toulouse mène la danse avec 69 points après 32 journée, soit 8 de plus que Ajaccio et 11 de plus qu’Auxerre.