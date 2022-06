TO XIII v Saints : Interview Andrew DIXON

Formé à St Helens, le seconde ligne anglais s’est exprimé sur la venue, pour la seconde fois de la saison, de son ancien club des Saints ce samedi 4 juin. Coup d’envoi prévu à 18h au Stade Ernest-Wallon.

Andrew peux-tu nous parler de ton parcours chez les Saints ?

J’ai été repéré par St Helens quand j’avais 11 ans, j’ai alors intégré l’académie jusqu’à mes débuts professionnels. J’avais à l’époque 18 ans et c’était contre Hull KR. Puis je suis resté dans l’effectif pendant 4 ans. C’était une très bonne expérience.

Parle-nous de cette équipe et de son identité…

C’est un club qui se tourne beaucoup vers leur académie, ils arrivent à former de grands joueurs comme LOMAX ou encore MAKINSON. Sur le terrain, Ils travaillent dur les uns pour les autres, cela fait partie de la culture du club. Ils ont aussi, selon moi, un des meilleurs publics du championnat.

Que penses-tu de leur saison 2022 jusqu’à présent…

Pour moi, il s’agit de la meilleure formation en Super League, ils ont un effectif de grande qualité que ce soit au niveau des avants, des demis ou encore des arrières. Ils jouent très bien ensemble et sont favoris pour remporter une nouvelle Super League.

Comment était l’ambiance au sein du club ?

Il y avait une super ambiance, nous étions 8 jeunes issus de l’académie à avoir intégré le groupe professionnel la même année. Ce sont de super garçons avec qui j’ai passé de très bons moments. Quand tu arrives en équipe une avec des coéquipiers que tu connais depuis longtemps c’est quelque chose d’unique. Je m’en souviendrai toute ma vie.

En termes de préparation, comment te sens-tu avant ce match ?

Nous avons bien joué, notamment sur nos deux derniers matchs face à Wakefield, malheureusement nous perdons de peu face à Huddersfield (ndlr : le TO s’est incliné 17-16 chez les Giants le 20 mai dernier). Mais nous travaillons dur pour développer notre jeu et notre identité sur le terrain depuis plusieurs semaines. Nous savons que cela sera un grand match et nous sommes prêts.