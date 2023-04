TO XIII : Latrell SCHAUMKEL met un terme à sa carrière

Partager Facebook

Diminué par des problèmes physiques, l’ailier Néo-Zélandais du Toulouse Olympique a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle, avec effet immédiat.

L’histoire de Latrell SCHAUMKEL avec la France débute en 2019 lorsqu’il débarque dans le Lot pour jouer avec les Léopards d’Aquitaine de Villeneuve-sur-Lot. Il y dispute 11 matchs et marque 13 essais, ce qui lui permet de terminer en tête du classement des marqueurs du Championnat de France Elite 1. Il s’engage avec le TO pour la saison 2020-21 et offre à Sylvain HOULES plusieurs possibilités grâce à sa polyvalence sur les lignes arrières.

À jamais dans l’histoire du TO

C’est donc en 2021 que Latrell fait ses débuts avec le TO XIII face à York. Il prend part à 11 déplacements lors de cette saison chamboulée par les restrictions sanitaires empêchant les équipes de Championship de venir jouer à Ernest Wallon. Il inscrit 7 essais dont un lors de la finale d’accession à la Super League remportée par le TO, le 10 octobre 2021. Malgré une blessure qui le contraint à rester en retrait début 2022, il fait partie de l’effectif qui dispute la première saison de l’histoire du club en Super League. Bilan de l’exercice 2022, 4 essais en 10 matchs dont une réalisation lors du Magic Weekend face à Wakefield remporté par les hommes de Sylvain HOULES.

Après 23 matchs disputés sous le maillot Olympien pour 11 essais marqués, le club est triste de voir partir un tel joueur « Je suis bien évidemment peiné de voir Latrell partir, car c’est un joueur très performant mais c’est une personne extraordinaire avant tout. Dès son arrivée nous avons senti que c’était un garçon dévoué, qui prenait du plaisir sur le terrain et en dehors. Je tiens à souligner le courage de prendre cette décision, à 28 ans, c’est malheureux pour lui. Mais je tenais aussi à lui dire merci pour tout ce qu’il a pu apporter au club, nous avons vécu des moments inoubliables et lui dire qu’il sera toujours chez lui au TO. » Bernard SARRAZAIN, Président du TO.

Un sentiment de tristesse partagé par Latrell SCHAUMKEL : « Je remercie le staff et le TO de m’avoir donné l’opportunité de passer 3 années inoubliables. Sur le terrain comme en dehors j’ai passé des moments qui resteront gravés dans ma tête, toutes les amitiés que j’ai pu avoir ici je ne les oublierai jamais. Le club, les supporters et cette ville occuperont une place importante dans mon cœur pour toujours. »