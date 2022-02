TO XIII – Giants : Interview de Sylvain HOULES

Partager Facebook

Alors qu’il s’apprête à débuter sa 9ème saison à la tête du TO, Sylvain HOULES nous dit ce que représente pour lui ce premier match de l’ère Super League pour le club.

Sylvain, que représente ce match de samedi pour le TO ?

On emploie beaucoup le mot « Historique », cela me parait justifié. On attend ce moment depuis tant d’années, on peut enfin dire « on y est arrivés ». Mais il faut aussi penser à toutes les personnes : joueurs, dirigeants, bénévoles, qui ont contribué à ce projet en apportant leur pierre à l’édifice.

Après la saison dernière difficile où le club a jonglé entre reports et déplacements en Angleterre, quelle a été ton émotion lors de la victoire finale ?

Heureux évidemment avec l’impression du devoir accompli, d’avoir réussi ce projet. Ce qui m’a marqué c’est la joie que l’on a pu procurer. Certaines personnes en ont même pleuré de joie et voir 10.000 personnes à Wallon avec une telle ambiance, c’était grandiose. Cela restera gravé dans ma mémoire pour toujours.

Que peux-tu nous dire sur le match de samedi et sur cette équipe des Giants ?

Il faut attaquer de la meilleure des manières, on sait que c’est l’une des grosses cylindrées de ce championnat. Le défi sera relevé car Huddersfield s’est renforcé notamment avec l’arrivée de Théo FAGES qui est l’un des meilleurs demis de Super League. C’est à nous de répondre présent, car nous sommes à la maison, et puis nous rentrons dans une nouvelle dimension, nous devrons être à 200% sur le terrain pour pouvoir bien débuter ce championnat.

