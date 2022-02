Maxime Gasteuil  au Zénith : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Maxime Gasteuil présentera son seul en scène au Zénith de Toulouse le 24 février 2022. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Un passage de Maxime Gasteuil est toujours un succès dans la ville rose. Des petites salles puis au Casino Barrière, l’humoriste a toujours su conquérir Toulouse. Preuve en est cette date au Zénith le 24 février prochain. Et une fois de plus, il nous embarque dans un tourbillon de rire. L’oeil sur ses contemporains, Maxime Gasteuil caricature notre époque , nos travers mais pas seulement.

Plus de 80% des parisiens sont nés en province ! Maxime Gasteuil est l’un d’entre eux. Parti de Saint-Émilion pour devenir humoriste, Maxime nous raconte sa nouvelle vie à la capitale. Des parisiennes au métro, du Starbucks au marché bio en passant par les bloggeuses, les cages à lapins qu’on appelle « appart’ » ou les boites de nuit, Maxime nous raconte la vie quotidienne de tant de trentenaires d’aujourd’hui. Mais il n’oublie pas ses racines et nous parle également de sa province qu’il aime tant, cette « vraie France » faite de valeurs, de bon sens, d’apéros, de copains, de famille, d’apéros, de cafés sympas, de rapports humains et surtout d’apéros.

Toulouseblog vous offre des places pour le 24 février 2022 !

Réservations : www.box.fr