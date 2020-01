Nouvelle soirée Dark et Essai au cinéma ABC Toulouse

Partager Facebook

Jeudi 9 janvier 2020, les Soirées Dark et Essai sont de retour au Cinéma ABC de Toulouse avec le film First Love du japonnais Takashi Miike.

Les soirées Dark et d’Essai c’est le rendez-vous mensuel autour du film de genre. Pour ce troisième rendez-vous, le Cinéma ABC propose de découvrir First Love de Takashi Miike précédée d’un ciné-quizz têtes coupées.

L’un des grands maître contemporain du genre, Takashi Miike, met le feu aux poudres et promet d’incendier votre nouvel an avec FIRST LOVE, qui est sorti dans les salles le 1er janvier. Trash et génialissime, complètement barré, délicieusement improbable, le film promet d’être l’histoire d’amour la plus inclassable que vous verrez au cinéma en 2020.

Plus d’informations et réservations : www.abc-toulouse.fr

Synopsis: Tokyo, la nuit. Leo est un jeune boxeur, il tombe sous le charme de Monica, une call-girl toxicomane mais vierge, et impliquée dans un trafic de drogue. Les tourtereaux vont être poursuivis par un policier corrompu, un yakuza et une femme-assassine envoyée par des groupes chinois