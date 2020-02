Malaa en concert ce vendredi soir au Bikini

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Malaa revient avec le Illégal Tour à Toulouse ce vendredi 7 février 2020 à 23h dans la salle du Bikini.

Énigmatique producteur masqué, Malaa fait surface en 2015 comme un illustre homme mystère, même si une biographie de presse officielle laisse entendre au détour d’une phrase qu’il s’agit d’un Parisien. Le label Fool’s Gold Records sort son premier single, et immédiatement après c’est Tchami qui devient son éditeur officiel pour une douzaine de singles et d’EPs en 2016 et 2017 sur son label CONFESSION. ‘’Notorious’’ et ‘’Prophecy’’ , ainsi que la série de mixes « Who is Malaa », faisant partie des sorties les plus populaires issues de cette nouvelle collaboration, MALAA s’impose rapidement comme l’un des meilleurs espoirs français de la scène House. Il transformera rapidement l’essai avec les tubes Fade, Arsenic & Diamonds.

Reconnu sur la scène mondiale, à l’affiche des plus gros rassemblement comme Tomorrowland ou Electric Daisy Carnival, Malaa accumule les crédits sur de nombreux remix, notamment pour Skrillex et le morceau ‘’Mind’’ de Jack Ü (Diplo).

En 2018, Tchami et Malaa lancent le No Redemtion Tour, promu avec un EP du même nom, déplaçant d’immenses foules aux Etats-Unis. Après avoir fait la première partie de DJ Snake à l’AccorHotel Arena en février 2018, après avoir marqué l’année 2019 avec une tournée complète en France et un stop au Bikini, Malaa revient en 2020 pour le second volet du Illegal Tour !

Rendez-vous donc au Bikini le vendredi 7 février 2020 à 23h juste après le live de Thylacine.

Malaa en concert à Toulouse (Complet)

Le 7 février 2020

Le Bikini

www.lebikini.com