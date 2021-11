Thomas Pesquet quitte la Station Spatiale Internationale « normalement » ce lundi !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Thomas Pesquet doit revenir sur Terre avec Shane Kimbrough, Megan McArthur et Akihiko Hoshide à bord de la capsule Crew Dragon Endeavour de SpaceX. Départ de l’ISS ce lundi 8 novembre pour un amerrissage le 9 novembre.

Après six moi dans l’espace, Thomas Pequet et son équipe de trois astronautes de Crew-2 devraient quitter la Station Spatiale Internationale direction la terre au mieux lundi pour une arriver au large de la Floride pas plus tôt que MArdi. Le direct NASA TV de cet événement débutera le lundi 8 novembre à 17h45 heure France métropolitaine (relayé dans la fenêtre ci-dessous). L’écoutille sera fermée à 18h40 (Fr). Le désamarrage d’Endeavour avec les 4 astronautes à bord est prévu pour 20h05 (Fr). L’amerrissage au large des côtes de Floride est attendu pour le mardi 9 novembre à 04h33 du matin (Fr).

Pour suivre l’événement le CNES Toulouse et la Cité de l’espace propose :







ou sur : https://www.cite-espace.com/actualites-spatiales/pesquet-retour-crew2/

Le Fait insolite : Thomas Pesquet en couche culotte ?

En raison d’un problème de toilettes de la capsule, Thomas Pesquet et ses collègues ne pourront pas les utiliser pendant ce voyage de retour de plusieurs heures. Plusieurs solutions sont envisageables pour les besoins comme des couches ou des sacs comme les premiers vols habités.