Théâtre Sorano : « Ma République et moi », un portrait vibrant entre exil et héritage

Partager Facebook

Twitter

Le vendredi 20 février 2026 à 20h00, le Théâtre Sorano de Toulouse vous invite à une rencontre bouleversante. Avec « Ma République et moi », l’auteur et comédien Issam Rachyq-Ahrad s’empare de la scène pour briser un long silence : celui de sa mère. Un spectacle nécessaire, à la fois intime et universel.

La parole retrouvée

Issam Rachyq-Ahrad a une mission : faire un théâtre pour tous, et surtout pour ceux qui pensent que les portes de la culture leur sont fermées. Dans ce récit, il dessine le portrait sensible d’une femme trop longtemps restée dans l’ombre, réduite au silence par les épreuves et les structures sociales. En lui donnant enfin la parole, il interroge avec force et délicatesse ce que signifie « faire partie » de la République.

Un savoureux mélange d’humour et de lucidité

Ce qui fait la force de ce spectacle, c’est son équilibre parfait. On y parle de la place de chacun au sein de la société, des décalages entre générations et des non-dits familiaux. Mais loin d’être un plaidoyer austère, la pièce est irriguée par :

Une tendresse infinie pour les figures parentales.

Un humour salvateur pour dédramatiser le quotidien.

Une lucidité rare sur les parcours d’immigration.

C’est une exploration profonde des liens qui nous unissent et des frontières — réelles ou imaginaires — que nous devons traverser.

Pourquoi on vous le conseille ?

Parce que c’est un théâtre qui fait du bien, qui rassemble et qui nous pousse à regarder l’autre avec un œil neuf. C’est une pièce qui résonne en chacun de nous, que l’on parle de nos propres parents ou de notre rapport au monde.

Infos Pratiques