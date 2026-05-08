Étudiants et Lycéens : Préparez sereinement votre rentrée à la Place Saint-Pierre !

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L’été approche à grands pas, et avec lui, le traditionnel casse-tête de la préparation de la rentrée universitaire ! Que vous soyez lycéen en passe de découvrir la vie étudiante ou déjà étudiant sur les campus toulousains, le mercredi 3 juin 2026 est une date à cocher d’urgence dans votre agenda.

À partir de 14h00, la mythique Place Saint-Pierre se transforme en un grand village de l’information. La Mairie de Toulouse et Info Jeunes Toulouse s’associent pour vous proposer le forum gratuit « Préparer sa Rentrée Étudiante ». L’objectif ? Vous simplifier la vie et vous donner toutes les clés pour une année réussie.

Démarches, inscriptions, aides : par où commencer ?

Recherche du premier appartement, finalisation des inscriptions administratives, demande de bourses, souscription à une mutuelle… À l’approche du mois de septembre, la to-do list des démarches à réaliser peut rapidement sembler interminable et angoissante.

Le forum « Préparer sa Rentrée Étudiante » a été spécialement conçu pour vous aider à y voir plus clair ! Plus besoin de naviguer à l’aveugle entre les différents sites internet ou de faire la queue dans dix institutions différentes. Cet événement centralise au même endroit tous les acteurs clés de la vie étudiante toulousaine. C’est l’occasion idéale de poser vos questions en direct à des professionnels, de découvrir des dispositifs d’aides méconnus (financières, santé, logement) et de faire le plein de bons plans avant les vacances d’été.

5 Espaces Thématiques pour répondre à toutes vos questions

Pour vous permettre d’aller directement à l’essentiel et de trouver des réponses personnalisées, le forum s’articule autour de plusieurs villages thématiques animés par des experts et des associations étudiantes :

Vie pratique : Les astuces indispensables pour la recherche de logement, la gestion du budget au quotidien et les droits sociaux.

Culture et Tourisme : Les bons plans pour profiter de l’incroyable offre culturelle toulousaine à petits prix (musées, théâtres, concerts).

Sport et Santé : Les dispositifs d’accompagnement médical, le soutien psychologique, et les offres sportives pour garder la forme toute l’année.

Engagement : Les opportunités pour s’investir dans le tissu associatif local, faire du bénévolat ou trouver des missions citoyennes.

Mobilité : Toutes les solutions pour se déplacer facilement dans la métropole (transports en commun, vélo, aides à la mobilité internationale).

Informations Pratiques

Ne laissez pas le stress de l’administratif gâcher votre été ! Venez avec vos questions et repartez avec des solutions concrètes lors de cet après-midi d’échanges privilégiés.

Date : Mercredi 3 juin 2026

Heure : À partir de 14h00

Lieu : Place Saint-Pierre (31000 Toulouse)

Public : Lycéens, futurs étudiants, étudiants actuels et parents

Tarif : Entrée 100% libre et gratuite