CONCOURS : Soutenez le FENIX face à Chambéry au Palais des Sports !

Partager Facebook

Twitter

Le chaudron toulousain s’apprête à bouillir ! Le vendredi 20 février 2026 à 20h00, le Fénix Toulouse Handball reçoit Chambéry pour un choc au sommet de la Liqui Moly StarLigue. Toulouseblog.fr vous invite au cœur de l’action en vous offrant vos places pour ce duel qui s’annonce électrique !

Toulouse au sommet : l’Europe en ligne de mire

C’est un Fénix plus conquérant que jamais qui s’apprête à fouler le parquet du Palais des Sports. Actuellement installés solidement dans le Top 5 de la Liqui Moly StarLigue, les hommes de Danijel Anđelković réalisent une saison exemplaire.

Grâce à une défense de fer et une attaque portée par ses cadres internationaux, Toulouse confirme son statut de place forte du handball français. Une victoire face aux Savoyards de Chambéry permettrait aux Toulousains de consolider leur place sur le podium et de faire un pas de géant vers une qualification européenne la saison prochaine.

Un choc de titans à ne pas manquer

Recevoir Chambéry est toujours un événement particulier. C’est un classique du championnat, un match engagé où l’ambiance des grands soirs sera au rendez-vous. Entre la hargne des visiteurs et l’assurance de Toulousains portés par leur public, le spectacle est garanti sur le terrain !

Infos Pratiques