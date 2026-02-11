Diane Segard au Zénith de Toulouse : Le remède hilarant contre l’angoisse arrive en 2026 !

Après avoir conquis les réseaux sociaux et rempli les salles de France pendant deux ans, l’irrésistible Diane Segard s’attaque à un monument de la ville rose : le Zénith de Toulouse. Le rendez-vous est pris pour le vendredi 13 mars 2026 pour une soirée placée sous le signe de l’autodérision et du rire collectif.

Un « Seul en scène » pas comme les autres

Diane Segard, c’est cette amie qui nous ressemble, celle qui préfère l’ombre à la lumière mais qui finit par briller par sa névrose créative. Comment monter sur scène quand on est « plus autruche que paon » ? La réponse réside dans sa galerie de personnages.

À travers eux, elle expose nos petites et grandes tragédies du quotidien avec une tendresse acide :

La peur de rater l’éducation de ses enfants.

L’angoisse de finir seul avec une boîte de raviolis.

La culpabilité de ne pas rendre assez visite à sa grand-mère.

C’est un spectacle qui fait du bien, un moment suspendu où l’on réalise que, si nous avons tous « les fesses qui font bravo » face à la vie, il vaut mieux en rire ensemble.

Diane Segard à Toulouse : Un nouveau show encore plus collectif

Pour cette date exceptionnelle au Zénith, Diane Segard revient avec une nouvelle version de son spectacle. Forte de deux ans de tournée, elle peaufine ses textes pour transformer ses angoisses en une véritable transe comique. C’est le spectacle idéal pour se dire que, finalement, tout ira bien (mais allez voir votre grand-mère avant de venir, c’est elle qui le dit !).

INFOS PRATIQUES : Préparez votre soirée

Pour profiter pleinement de l’événement organisé par Euterpe Promotion, voici tout ce qu’il faut savoir :