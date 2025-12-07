THÉÂTRE DE LA FOLIE : « LE PÈRE KARAMAZOV » S’INSTALLE AU PONT NEUF !

Le Théâtre du Pont Neuf accueille un seul-en-scène percutant et débordant d’énergie, « LE PÈRE KARAMAZOV », les jeudi 18 et vendredi 19 décembre 2025 à 20h30 !

Préparez-vous à une expérience théâtrale à la fois hilarante et profondément humaine. Le public est convié à la rencontre de Raoul, un vieux fou qui n’a plus rien à perdre et qui, un dernier verre à la main, décide de déballer toute sa vie sur scène.

Un Spectacle de Folie, Entre Rire et Chaos

Raoul est excessif, presque trop : il chante, il danse, il crie, il rigole, il aboie presque. Le monde l’a oublié, ses enfants le détestent, mais sur scène, il joue sa dernière carte.

C’est une drôle d’histoire, qui oscille nerveusement entre le rire fracassant et la tristesse sous-jacente : un vrai spectacle de folie. Raoul balance des vérités, parfois dures, mais il le fait toujours avec un humour percutant et libérateur. Au milieu de ce chaos, on trouve même parfois… un moment de pure beauté.

Ses yeux, pourtant, restent inquiets, comme s’il attendait quelque chose… ou quelqu’un. Ce spectacle nous rappelle que tant qu’il y aura des gens comme Raoul, assez courageux pour tout dire, le monde tiendra peut-être debout.

Informations Pratiques & Réservation